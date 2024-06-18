Директор "БелДжи" рассказал, когда Geely Emgrand превратится в BelGee S50

Глава "БелДжи" Геннадий Свидерский рассказал, на каком этапе находится проект по переводу Geely Emgrand в лоно собственного бренда завода BelGee, под которым пока выпускаются два кроссовера: X50 (Coolray первой генерации) и X70 (Atlas Pro).

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"Сейчас ещё ведутся переговоры. В большинстве своём задержки с выводом третьей модели под собственным брендом обусловлены стабильным спросом на Emgrand. Вдобавок довольно затратным является процесс разделения брендов", - рассказал Свидерский в интервью порталу av.by.



Он также отметил, что требуется приобретение лицензии, анализ коммерческой и административной готовности.

Глава "БелДжи" не исключил, что необходимые работы будут проведены быстро, и седан появится в нынешнем году. Название пока не определено, но, скорее всего, сохранится нынешний предварительный индекс S50.

В России представлен компактный кроссовер BelGee X50 по цене 2 291 000 - 2 501 000 рублей. Летом должны начаться продажи клона Geely Atlas Pro - кроссовера BelGee X70.