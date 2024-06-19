Следующая модель Xcite получит систему полного привода

Вторая модель бренда Xcite получит систему полного привода. Об этом в рамках пресс-тура на производственную площадку "Автозавод Санкт-Петербург" рассказал глава предприятия Иван Миронов.

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В основе второй модели лежит кроссовер C-класса от китайского технологического партнёра. Ориентировочные габариты: длина 4,7 метра, колёсная база - около 2,71 метра.

Премьера новой модели Xcite запланирована на сентябрь, продажи могут начаться до конца 2024 года.

В настоящее время в продаже представлена одна модель Xcite - кроссовер X-Cross 7 по цене от 2,5 млн рублей.