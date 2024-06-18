Летающий автомобиль Xpeng X2 совершил полет в Китае

Компания Xpeng AeroHT в рамках проходящей Китайской международной экономической и торговой ярмарки продемонстрировала летающий автомобиль X2 (Voyager-2), сообщает cnstock.com. Это не первый испытательный полёт аналогичного транспортного средства, однако он стал первым в районе Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй и демонстрирует приверженность политике развития экономики горных районов Китая.

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Xpeng X2 - двухместный автомобиль, способный подниматься в воздух благодаря четырём двигателям. Управление происходит ими же. Вес летающего автомобиля, построенного из углеволокна, не превышает 680 кг, максимальная полезная нагрузка - 160 кг. Длина X2 - 5172 мм, ширина почти такая же - 5124 мм. Время полёта - около 25 минут.

К настоящему моменту совершено около 4000 полётов в различных условиях, включая город, пустыни, прибрежные районы.

Xpeng X2 должен появиться в серийном виде в ближайшие несколько лет, однако первым, в 2025 году, выйдет другая модель, известная как Land Carrier - шестиколёсный минивэн с пассажирским коптером в багажном отделении.