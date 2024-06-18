В России подорожали автомобили четырех популярных брендов

В России выросли цены на автомобили Lada, «Москвич» Changan и Omoda. Об этом сообщил сайт «Автоновости дня», который изучил стоимость популярных в нашей стране моделей. При этом подешевел лишь кроссовер Jaecoo J7. Машины 2024 года выпуска стоят дешевле прошлогодних на 40- 190 тысяч рублей. Таким образом, автомобиль потерял в цене около 5,7 процента.

С начала лета в России на 35 000 рублей выросла стоимость кроссовера «Москвич 3». Также скорректировал ценник на свой модельный ряд бренд Changan. Компания повысила цены на кроссоверы CS75Plus, CS85 Coupe и CS95, а также обновленный CS35 Plus. Учитывая, что производитель отказался от программы «дополнительной выгоды», машины подорожали на 100 000 — 200 000 рублей.

В стране подорожали седан и лифтбек Lada Granta с автоматической коробкой передач Jatco. Двухпедальные автомобили прибавили в цене от 30 000 до 40 000 рублей. Кроме того, АвтоВАЗ поднял цены на внедорожники Lada Niva Travel с мультимедийной системы Enjoy Pro. Такие машины выросли в цене на 23 000 рублей.

Последней маркой, кто изменил стоимость модельного ряда, стала китайская Omoda. Причем, если кроссовер C5 подорожал на 50 000 рублей, то седан S5 стал дешевле на сто тысяч.

В начале мая эксперты рассказали о существенном подорожании Lada Vesta NG и Lada Granta. Одна из версий «бюджетника» за минувший год прибавила в цене более ста тысяч рублей.