Новый Bentley установил неофициальный рекорд скорости под водой

Компания Bentley объявила, что представит гибридную версию Continental GT Speed, которая станет самой мощной серийной моделью марки, 25 июня. Британская компания также отметила, что гибридный Bentley Continental GT Speed разогнался до 335 км/ч в самом длинном подводном автомобильном тоннеле — Рюфюльке в Норвегии, установив таким образом новый неофициальный рекорд скорости под водой.

В Bentley уже показали фотографии новинки в камуфляжной ливрее, а также рассказали, что силовая установка нового Continental GT Speed будет генерировать 782 лошадиные силы. Это на 30 больше, чем у представленного в мае родстера Bentley Batur, одной из последних моделей марки с шестилитровым двигателем W12.

Известно, что новинка получит полный привод и рулевое управление всеми четырьмя колёсами, а также электронный дифференциал и амортизаторы с двухклапанной системой.

Напомним также, ранее Bentley представила прощальную линейку автомобилей с двигателем V8 — среди них Continental GT, GTC и Flying Spur.