Иностранным водителям закроют дорогу в такси

Обсудить запрет на работу мигрантов в такси на федеральном уровне предложила член комитета Госдумы по делам национальностей Анастасия Удальцова. Она отметила, что на региональном уровне эта мера показала свою эффективность. К примеру, преступность в Челябинской области с начала года снизилась на 40%, как раз с того момента, как в регионе начал действовать запрет на работу в такси иностранных водителей.

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Недавно Госдума отклонила законопроект фракции СРЗП, которым предлагалось запретить работу мигрантов в наиболее чувствительных сферах экономики, в том числе в такси. Но, если учесть прозвучавшие замечания, к рассмотрению этой инициативы можно вернуться, считает Удальцова.

Число регионов, которые вводят запреты на работу трудовых мигрантов в пассажирских перевозках и такси, растет. Сейчас их 16, в числе последних такие ограничения ввели Липецкая и Курская области. Бывший тогда губернатором Курской области Роман Старовойт предварительно проводил опрос в своем телеграм-канале, 82% проголосовавших поддержали введение запрета. В правительстве региона отметили, что ограничение касается иностранных граждан, но никто не мешает им получить российское гражданство и продолжить работу.

Запрет на работу мигрантов в такси и сфере общественного транспорта ввели уже 16 регионов.

"Есть вид на жительство, постоянная регистрация или человек является гражданином страны ЕАЭС - работаешь, сотрудничаешь как партнер, а если нет, то работу придется искать в другом секторе или регионе", - поясняет ограничения Александр Митюков, президент Ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний МАКС.



Подобные меры уже введены в Новгородской, Нижегородской, Новосибирской, Тульской, Калужской, Челябинской, Тюменской, Самарской, Магаданской, Воронежской, Амурской областях, а также в Камчатском крае, Крыму и Якутии. В то же время закон о такси с 2023 года уже запрещает гражданам с иностранными правами заниматься перевозками. Региональные запреты на работу в определенных сферах для мигрантов - пример ситуации, когда местные инициативы опережают федеральное регулирование, считает Анастасия Удальцова.

"Сфера такси традиционно находится среди проблемных в силу структуры этого рынка", - поясняет она.



Проблема заключается в ввозе мигрантов для работы в такси.

"Таким сотрудникам можно платить гораздо меньше, чем компетентным водителям", - говорит Удальцова.



А если они не нужны, их просто увольняют и привозят новых. Уволенные мигранты остаются без работы и помощи в чужой стране. Проблему могла бы решить ответственность работодателей, в том числе и материальная, на всех этапах пребывания мигрантов в России.

Такие предложения поступают и от глав регионов. Глава Крыма Сергей Аксенов предложил ужесточить ответственность работодателей, которые взяли на работу мигранта. По его словам, работодатель должен вплоть до пересечения границы нести ответственность за нанятого на работу иностранца. И эта ответственность должна быть вплоть до уголовной.

"Запрет мигрантам работать водителями автобусов может усугубить ситуацию на рынке труда", - считает Александр Митюков.



В среднем в регионах в сфере общественного транспорта не хватает 25-30% водителей, а в отдельных субъектах - до 45-50%. Но в среднесрочной перспективе это хорошее решение, которое позволит региональным властям навести порядок и с перевозчиками, и с привлечением мигрантов, отмечает эксперт.