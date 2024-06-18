Volkswagen показал новый бюджетный кроссовер с «атмосферником». Китайский филиал марки анонсировал дебют Tharu XR — модели, которая будет выпускаться совместно с концерном SAIC. Речь идёт об упрощенной версии «глобального» Tharu — де факто, об обновлённом T-Cross под другим именем. В китайской гамме Volkswagen Tharu XR станет оплотом консерватизма: ожидаются связки безнаддувного мотора с классическим 6-ступенчатым автоматом!

© Motor.ru

Volkswagen Tharu XR — попытка немецкой марки продать упрощенную версию бестселлера, пользуясь его именем. Год назад такой же фокус провернули с седаном Lavida XR. Подход одинаковый: вместо турбомотора — базовый «атмосферник», вместо «робота» — автомат с гидротрансформатором. А ещё модель с литерой XR ощутимо компактнее: в случае с кроссоверами разница составляет 107 миллиметров.

© Volkswagen

© Volkswagen

© Volkswagen

В активе Tharu XR современный дизайн в духе нового Tiguan и проверенная начинка. Длина/ширина/высота паркетника равны соответственно 4351/1762/1605 миллиметрам, колёсная база — 2651 миллиметр. Помимо 1,5-литрового «атмосферника» (110 сил) предложат турбомотор того же объёма мощностью 160 лошадиных сил. А вот полного привода у VW Tharu XR не будет, ведь клиентам из КНР он не нужен.

По предварительным данным базовый Volkswagen Tharu XR будет стоить не более 130-140 тысяч юаней (18-19 тысяч долларов). Старт продаж наверняка состоится летом, перед дебютом SAIC-Volkswagen раскроет интерьер и подробности об оснащении.