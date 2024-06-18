Новый Foton Toano дебютировал как дизельный фургон и электромобиль

В Китае состоялась премьера второго поколения фургона Foton Toano и он сразу же поступил в продажу по довольно привлекательным ценам.

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Foton Toano первого поколения производится в Китае с 2015 года, этот китайский фургон представляет собой творческое переосмысление немецкого Mercedes-Benz Sprinter второго поколения. В прошлого году начались системные поставки Foton Toano в Россию через официальное представительство ООО «Фотон Мотор», причём у нас продают раннюю версию фургона, тогда как в Китае есть ещё обновлённый вариант с приставкой 大 (можно перевести на русский как «большой», «важный», «главный»), он отличается от обычного Toano более современным дизайном передка с гигантский «грилем» и полностью новой передней панелью салона в широким двухэкранным табло.

Обычный и рестайлинговый Foton Toano первого поколения будут по-прежнему производиться и продаваться в Китае, а также идти на экспорт, представленный сегодня Toano второго поколения с приставкой 大V — не замена, а расширение гаммы. V — это римская «пятёрка». Что она означает, производитель не объясняет, — возможно, просто пятую итерацию модели по внутризаводской хронологии. По сути же, это полноценное второе поколение Toano.

«Второй» Toano построен на новой переднемоторной переднеприводной платформе, приспособленной как для установки ДВС, так и электромотора. Передняя подвеска — пружинная типа McPherson, задняя — зависимая рессорная. Штатная размерность шин — 215/75 R 16. Колёсная база — 3070 либо 3510 мм, габаритная длина — 4990 либо 5490 мм, ширина — 1980 мм, высоты на выбор три — 1990, 2195 и 2480 мм. Максимальная вместимость пассажирских версий — 9 человек. Диапазон грузоподъёмности на данный момент не раскрыт. Снаряженная масса дизельных версий варьируется от 2010 до 2130 кг, электрических — от 2320 до 2450 кг.

Турбодизель на все версии один, 2,0-литровый: на базовом короткобазном фургоне он выдаёт 152 л.с. и 310 Нм и комплектуется 5-ступенчатой МКП, на длиннобазных фургонах крутящий момент увеличен до 380 Нм, а механическая коробка передач — 6-ступенчатая.

У электрических версий тоже только один мотор, его максимальная отдача — 185 л.с. и 320 Нм. Ёмкость батареи — 53,58 либо 77,28 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 305 и 400 км по циклу CLTC соответственно. Максимальная скорость электрических версий — 120 км/ч, дизельные можно «раскочегарить» до 150 км/ч.

Дизельные и электрические версии нового Toano максимально унифицированы как по внешности, так и по салону. Место водителя оформлено непритязательно: в «базе» обычные стрелочные приборы, монохромный экран бортового компьютера и простенькая радиола вместо экрана мультимедийной системы. Пассажирский салон типа «маршрутка» с плоскими сиденьями имеет откровенно скудную отделку. У дорогих бизнес-шаттлов вся кузовная жесть обита пластиком, пол щеголяет «деревянным» настилом, а все кресла снабжены индивидуальными подлокотниками.

Дизельный Foton Toano второго поколения стоит в Китае от 119 800 до 176 800 юаней (от 1,46 млн до 2,15 млн рублей в переводе по текущему курсу), электрический — от 152 800 до 237 800 юаней (от 1,86 млн до 2,89 млн рублей). Экспортные перспективы нового Toano пока никак не обозначены.