«Автодор» дал советы, как управлять автомобилем в непогоду

С начала месяца в Москве выпала уже двойная норма осадков июня и дожди пока не прекратятся. В этой связи «Автодор» озвучил советы для водителей, как управлять автомобилем в грозу. Пик непогоды лучше переждать на площадке отдыха или парковке АЗС, отметила замруководителя пресс-службы «Автодора» Мария Лапшина.

Она подчеркнула, что во время сильного дождя ни в кое случае не нужно останавливаться на обочине. Передвигаться следует на максимально безопасной скорости. Нельзя совершать резких маневров, чтобы не возник эффект аквапланирования.

Также во время грозы и ливня нужно включать противотуманные фары. Если в дороге возникла непредвиденная ситуация и понадобилась помощь, вызвать аварийного комиссара можно по единому номеру: *2323.