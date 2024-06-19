Серийный Cupra Raval готовится к дебюту

Новая пятидверка испанской марки, которая займёт электромобиля начального уровня, появится в продаже на европейском рынке в следующем году.

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Принадлежащая немецкому концерну Volkswagen марка Cupra отделилась от материнской компании Seat в начале 2018 года, до этого момента такую прибавку к названию получали «заряженные» версии Сеатов. Сейчас модельный ряд Купры частично состоит из «подогретых» автомобилей Seat, частично – из машин, которые выпускаются только под брендом Cupra. Линейка вторых скоро расширится за счёт новинки.

Напомним, компания анонсировала новую модель ещё в сентябре 2021 года: тогда на автосалоне в Мюнхене дебютировал шоу-кар, получивший наименование UrbanRebel. Летом 2022-го марка показала более близкий к серийному воплощению концепт с тем же названием. А в мае прошлого года Cupra показала предсерийный прототип будущей новинки и рассекретила официальное имя – Raval (это отсылка к одному из кварталов Барселоны).

Как Kolesa.ru сообщал ранее, в иерархии бренда Cupra Raval займёт место электромобиля начального уровня. Известно, что у него будет пара «близнецов», выпущенных под брендами Volkswagen и Skoda (Шкода тоже входит в состав концерна VW). Как отмечалось ранее, это трио новинок придёт на смену электрическим компактам Seat Mii Electric, Skoda Citigo-e iV и Volkswagen e-up!.

Пока что Cupra держит внешность серийного хот-хэтча Raval в секрете. Однако фотошпионам удалось поймать прототип будущей новинки в ходе дорожных испытаний, которые тот проходил в южной части Европы. Снимками с нами поделились коллеги из испанского издания Motor.es.

На фотографиях «электричка» Cupra спрятана за плотным слоем маскировочной плёнки, который не позволяет разглядеть большую часть деталей экстерьера. Судя по снимкам, серийный вариант многое возьмёт у прошлогоднего прототипа, включая силуэт. Однако у товарного варианта Raval иной световой рисунок головной оптики, иной узор получил воздухозаборник в нижней части переднего бампера.

Ещё у серийного хэтчбека очевидно будут традиционные наружные зеркала, выдвижные дверные ручки, антенна «акулий плавник» на крыше и крупный спойлер, расположенный на верней части багажной двери. Скорее всего, новинка получит горизонтальные фонари и массивный диффузор в нижней части заднего бампера.

Известно, что в основу будущего компактного пятиместного хэтчбека ляжет фольксвагеновская платформа MEB Entry. Испанцы считают, что у новинки будет несколько тяговых батарей на выбор, при этом максимальная полезная ёмкость составит 48 кВт*ч. Ожидается, что запас хода Cupra Raval без подзарядки составит около 420 км (при расчёте по циклу WLTP). По предварительным данным, у модели будет только передний привод, максимальная мощность электромотора, вероятно, превысит 200 л.с.

«Зелёная» пятидверка, производство которой наладят на заводе Seat в Марторелле (Испания), появится в продаже на европейском рынке в 2025 году. Ориентировочный ценник – около 25 тыс. евро (эквивалентно примерно 2,29 млн рублей по текущему курсу).