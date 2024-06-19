«Автозавод Санкт-Петербург» показал производство автомобилей XCITE

Сегодня на бывшем заводе Nissan прошла экскурсия для журналистов, в рамках которой был представлен производственный процесс.

В настоящее время на предприятии реализуется проект выпуска автомобилей по технологии крупноузловой сборки. Это значит, что на завод поступает частично собранный и полностью окрашенный кузов, а уже на месте собирается и устанавливается на автомобиль большая часть элементов подвески и силовой агрегат, ведутся инженерные работы, осуществляется дополнительная антикоррозийная обработка.

Полный цикл прохождения одной машины по конвейеру составляет 3 часа. Сейчас на предприятии собирается 12 автомобилей в час, но в ближайших планах - увеличение до 22. Это позволит повысить производительность - до конца года предприятие должно выйти на годовой показатель в 25 тысяч автомобилей. За первые несколько месяцев работы завода с конвейера сошли 10 тысяч машин.

В перспективных планах предприятия - расширение модельного ряда и выпуск полноприводного автомобиля. На осень этого года анонсирован выпуск новой модели XCITE.

В рамках экскурсии представители завода рассказали о зарплате сотрудников.