Новый Bentley Continental GT Speed установил неофициальный «рекорд скорости под водой»

Известно, что гран-турер впервые получит гибридную силовую установку, и благодаря ей уже установил неофициальный «рекорд скорости под водой», развив в одном из тоннелей Норвегии 335 километров в час. Помимо гибридной системы, новому «Континенталю» достанутся двухклапанные амортизаторы и полный набор передовой мехатроники.

Компания Bentley опубликовала очередной тизер нового Continental GT Speed. Гран-турер впервые получит гибридную силовую установку на базе двигателя V8 и станет самым мощным автомобилем в истории британской марки. Заявлена отдача 782 лошадиные силы и 1000 Нм крутящего момента, что больше, чем у лимитированного родстера Bentley Batur Convertible c битурбомотором W12 6.0.

Новая силовая установка позволила Bentley установить неофициальный «рекорд скорости под водой», достигнув максимальных 335 километров в час в самом длинном подводном туннеле на планете — Ryfylketunnelen в Норвегии. Подробности рекордного заезда будут раскрыты в день премьеры, 25 июня, ну а пока компания подтверждает всё то, о чём говорила ранее.

Например, новый Continental GT Speed получит россыпь передовых вспомогательных систем, от электромеханических стабилизаторов и полноуправляемого шасси до дифференциала с электронной блокировкой и двухклапанных амортизаторов. На электротяге гибридный гран-турер сможет проезжать до 80 километров. Дизайн в целом не изменится, но некоторые элементы, к примеру фары, будут выделять машину в потоке.