Раскрыта стоимость первого электрокара Ferrari

По данным источников Reuters, модель, которая дебютирует в 2026 году, будет оцениваться как минимум в 500 тысяч евро — около 46 миллионов рублей по нынешнему курсу. Примерно за ту же цену «Авилон» предлагает Aurus Senat и Komendant. Это намного выше стоимости электрокаров-конкурентов, а также автомобилей самой Ferrari, которые были проданы в первом квартале нынешнего года. За каждый платили в среднем по 350 тысяч евро.

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Электрокар сможет быть прибыльным только при высокой стоимости, отмечают аналитики. Марке нужно будет компенсировать дорогостоящую разработку новой электрической платформы, а также закупку большого количества комплектующих.

В Ferrari обещают, что электрокар отличится «острыми ощущениями от вождения», в то время как такие автомобили, как Tesla, предназнечены просто для поездок из точки, А в точку B.

Выпускать суперкар будут на новом заводе в родном городе Ferrari — Маранелло. Инсайдеры сообщают, что он будет полностью введен в эксплуатацию уже через три-четыре месяца. Полностью под электрокары его не отдадут: с конвейера будут сходить бензиновые и гибридные модели, а также комплектующие для них.

По прогнозам, с запуском новой площадки производственные объемы Ferrari вырастут с 14 тысяч до 20 тысяч машин в год. Параллельно будет расти модельный ряд, так как компания собирается придерживаться своей политики эксклюзивности и удерживать выпуск автомобилей в определенных пределах даже при ажиотажем спросе.