Минздрав утвердил новую комплектацию автоаптечки

Автомобильные аптечки меняют комплектацию. В них добавили термоодеяло, хирургические ножницы и загубник для сердечно-легочной реанимации. Перечень того, что должно быть в новых комплектах, утвердил минздрав. Он вступит в силу с 1 сентября. Но по-прежнему острым остается вопрос: кому такая аптечка нужна?

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Водительская аптечка регулярно меняет свое содержимое. Еще недавно в нее помимо бинтов входили лекарства, обезболивающие и антисептики.

Автоаптечка нового образца содержит все необходимое и будет отличным подарком на 23 февраля или 8 Марта, - гласит реклама на популярном маркетплейсе. И лишь в конце скромно упомянуто: цена - 3850 рублей. Фото: С сайтов маркетплейсов

Но поскольку эти препараты имели ограниченный срок действия, их вывели из списка. Даже йод, зеленка и перекись водорода покинули обязательную комплектацию. Остались лишь перевязочные материалы, пластыри и кровоостанавливающий жгут, позже появилась маска для искусственного дыхания.

"Эта готовая аптечка с наполнением - непревзойденный помощник на все случаи жизни. Она полностью соответствует ГОСТу и приказу Минздрава РФ, гарантируем высокое качество и безопасность. Аптечка в машине является обязательным автоаксессуаром для прохождения техосмотра, ТО и обеспечивает все требования ГИБДД", - бодро говорится в аннотации.



В новом перечне добавилось термоодеяло размером 160 на 210 см. В него легко закутаться целиком. Но при этом в упакованном виде оно имеет скромные размеры: всего 12х8х2 см. При этом одеяло довольно прочное, и его можно использовать для переноски пострадавшего, если носилок под рукой нет. Но так ли это одеяло необходимо в аптечке в каждой машине? Если зимой человек с серьезными травмами лежит на дороге, то просто накрыть его таким одеялом сверху - делу не поможет. А вот сможет ли кто-нибудь подоткнуть это одеяло под пострадавшего - большой вопрос.

Загубник - вещь специфическая. Вряд ли хоть один водитель, не имеющий медицинского образования, знает, как им пользоваться. Хотя, в общем-то, это такое же устройство для искусственного дыхания "рот в рот", как и маска.

Очевидно, что подобные нововведения приведут к росту стоимости аптечки. Впрочем, водителям необязательно в срочном порядке менять ту аптечку, которая у них уже есть, поскольку старые комплектации будут легитимны до 31 декабря 2025 года включительно.