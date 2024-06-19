Новый BMW X3 (G45) представлен официально

X3 четвертого поколения (G45) дебютировал с ДВС с разной степенью электрификации, при этом обозначение модификаций изменилось. Из названия модели убрали литеру «i», в результате чего 30i xDrive превратился в 30 xDrive, а на смену топовому M40i пришел M50. Несмотря на то что нововведений, как внешних, так и технических, немало, новый X3 представляет собой скорее глубокую модернизацию предшественника.

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Еще на этапе тизерной кампании в BMW заявили, что новый X3 окажется самой драйверской генерацией модели за всю её историю. Кроссоверу модернизировали стабилизаторы поперечной устойчивости и заменили рулевой механизм на систему EPSapa с осевым параллельным реечным приводом — это, как обещают в компании, сделает управление автомобилем более точным. Улучшили и аэродинамику: коэффициент сопротивления воздуху теперь составляет 0,27, что на 0,02 меньше, чем раньше. Этого инженеры добились, оптимизировав форму кузова и днища, а также пересмотрев конструкцию активных заслонок в решетке радиатора.

© BMW

© BMW

© BMW

© BMW

© BMW

© BMW

© BMW

© BMW

© BMW

© BMW

В салоне кроссовера поколения G45 появился изогнутый экран мультимедийной системы на BMW Operating System 9, объединяющий цифровую «приборку» и основной тачскрин. Заявлены обновление «по воздуху», навигация с дополненной реальностью, доступ к приложениям, потоковой музыке и играм. Из вспомогательных систем новому X3 доступен адаптивный круиз-контроль и функция предотвращения столкновений, которая теперь распознает не только пешеходов и велосипедистов, но также самокатчиков и мотоциклистов.

© BMW

© BMW

© BMW

Что касается силовых установок, то все они электрифицированы. Бензиновая «турбочетверка» 2.0 на X3 20 xDrive выдает 190 лошадиных сил и 310 Нм крутящего момента, позволяя разгоняться до «сотни» за 7,8 секунды. В распоряжении гибридного X3 30e xDrive 299 сил и 450 Нм момента, а до ста он ускоряется за 6,2 секунды. Дизель в гамме пока только один: двухлитровая «битурбочетверка», развивающая 197 сил и 400 Нм. С таким мотором спурт до 100 километров в час займет 7,7 секунды.

© BMW

© BMW

© BMW

На вершине гаммы — новый X3 M50 xDrive. Он оснащен самым мощным двигателем семейства M Performance и первым использует набор технологий Efficient Dynamics Next. В движение кроссовер приводит трехлитровая «турбошестерка» мощностью 381 лошадиная сила и 540 Нм крутящего момента. Мотору пересмотрели форму камеры сгорания и впускных портов, реализовали экономичный цикл Миллера, оптимизировали систему впрыска, зажигания и изменили фазы газораспределения. В результате X3 M50 xDrive достигает первой «сотни» через 4,6 секунды после старта, на 0,2 быстрее предшественника.

Позже в гамме нового X3 появятся и другие модификации, в том числе дизельные, с «шестеркой», и «заряженный» X3 M, которому обещают отдачу свыше 520 лошадиных сил.

BMW уже рассекретила цены на новый X3 в США: модификация xDrive 30 обойдется американцам минимум в 49 500 долларов (4,2 миллиона рублей по курсу сегодняшнего дня), а X3 M50 будет стоить 64 100 долларов (5,44 миллиона рублей), что на 2,2 тысячи долларов дороже, чем M40i, но дешевле ближайших конкурентов — Porsche Macan S и Mercedes-AMG GLC 43.