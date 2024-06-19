Самый популярный кроссовер Chery вновь обновится в России

Представительство бренда Chery анонсировало старт продаж кроссовера обновленного Tiggo 7 Pro Max. Пока компания ограничилась общей информацией о том, что машина получит изменения в экстерьере и интерьере, а также тизером модели, на котором конкретные корректировки во внешности не видны.

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Известно, что кроссовер будет представлен с турбированным двигателем объемом 1,6 литра мощностью 150 л.с., максимальный крутящий момент составит 275 Нм. Связку мотору составит роботизированная трансмиссия 7DCT, передний и полный привод.

Ускорение от 0 до 100 км/ч займёт у полноприводного Tiggo 7 Pro Max займет 9,7-9,8 секунды в зависимости от типа привода, сообщили в Chery. Расход топлива (от АМ-92) составит от 6,2 литра на 100 км в загородном режиме до 10,2 в городском.

Дата старта продаж и цены обещают объявить позже. Пока же стало известно лишь о том, что модель получит шесть комплектаций. Напомним, Tiggo 7 Pro Max в последние годы стал самым популярным автомобилем Chery в России.