Представлен новый дизельный Mini Countryman

Новый кроссовер Mini Countryman D в текущем году получил в свое оснащение гибридную силовую установку с экономичным двигателем, аналогичным тому, который устанавливается на такие модели как BMW X1 и BMW X2.

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Mini Countryman D будет доступен для приобретения в четырех комплектациях, это John Cooper Works, Favored, Classic и Essential. Во всех версиях предусмотрен один тип силового агрегата, который состоит из дизельного мотора мощностью 163 лошадиные силы, работающего в сочетании с 48-вольтовым электрическим мотором. Расход топлива заявлен производителем на уровне 4,6 литров, а разгон до первой сотни не превышает 8,5 секунды.

Новый кроссовер Mini Countryman D получил решетку радиатора восьмиугольной формы в серой цветовой гамме, также его можно легко отличить от предыдущей версии по светодиодной оптике, которая получила форму шестиугольника. В целом новая модель, судя по облику, получила четкие и лаконичные формы. В оснащение Mini Countryman D предусмотрены колесные диски диаметром от 17 до 21 дюйма. Кузов автомобиля имеет присущие марки формы, на крыше установлены черные рейлинги, также на кузове установлено большое количество хромированных деталей.

Салон Mini Countryman D также оснащен по последнему слову техники. В салоне установлен большой мультимедийный экран, отвечающий за информирование и развлечение во время движения. Отделка выполнена из качественных материалов, предусмотрено большое количество опций, среди которых парктроник, камера кругового обзора, информирование о столкновении, удержание в полосе движения, и ряд иных опций безопасности.

В целом новый Mini Countryman D получился с одной стороны более функциональным, а с другой стороны у модели прослеживаются присущие модели черты.