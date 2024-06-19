В России установят верхний порог возраста для водителей

С таким предложением обратилось к МВД РФ движение «Ветераны России», сообщает телеграм-канал Shot. По мнению участников движения, в таком возрасте у людей часто ухудшаются слух или зрение, а также замедляется реакция. Из-за этого они могут создавать опасные ситуации на дорогах.

«Ветераны России» предлагают обязать водителей старше определенного возраста проходить внеочередные и более строгие осмотры врачей. Если медкомиссия будет успешно пройдена, водительские права стоит выдавать не на десять лет, как обычно, а, к примеру, на пять или менее.

С ветеранами солидарен ведущий специалист по геронтологии и гериатрии Юрий Конев, но планка, по его мнению, может быть выше — 75 лет. Поводом для очередного обсуждения предельного возраста стала авария, в которой 90-летняя женщина сбила пешехода и скрылась с места ДТП.

Установить похожий возрастной ценз не раз предлагали и депутаты, однако до сих пор ограничений для пожилых водителей нет. Есть только нижняя планка: с 16 лет можно получить права на управление легкими мотоциклами (категория А1) и мопедами (М), с 18 лет —мотоциклами (А), легковыми автомобилями (В) и так далее.

Согласно статистике за 2023 год, наиболее часто ДТП происходят по вине водителей в возрасте от 30 до 39 лет. Объясняться это может тем, что таких автомобилистов на дорогах больше всего, а пенсионеры сами нередко отказываются от вождения по состоянию здоровья.