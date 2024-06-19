Этот солидный и комфортный «немец» приятно подешевел в России

Многие автодилеры снизили цены на новые «параллельные» автомобили в середине июня. Так, изменился в меньшую сторону и ценник BMW X1.

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Немецкий кроссовер 2023 г. в. дилер продает за 6 450 000 руб., что на 50 тыс. руб. дешевле, чем месяцем ранее. Однако в мае продавец утверждал, что немецких моделей у них осталось очень мало, и рекомендовал не медлить.

Переднеприводный BMW X1 оснащен 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 156 л.с. В салоне имеется большой дисплей, он объединяет приборную панель диагональю 10,24 дюйма и экран мультимедийной системы (10,7 дюйма). Традиционный рычаг КП у автомобиля заменяет небольшой селектор управления трансмиссией.

Ранее «За рулем» сообщал, что привычный недорогой «японец» вернулся в Россию по хорошей цене. Источник: Autonews.ru