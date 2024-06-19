В России стартовал прием заказов на самый дорогой Tank 500 Blacktrail

Внедорожник получил новый декор внешности, более мощный двигатель и дополнительный бензобак. Цена на Tank 500 в исполнении Blacktrail оказалась такой, какой предрекали инсайдеры, - 7 699 000 рублей, что делает новинку самым дорогим Tank 500 в линейке.

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В чёрном выполнены решётка радиатора, колёсные диски, кофр запасного колеса и пластиковые накладки на бампере. Ещё одна отличительная черта - красные тормозные суппорты.

Запаска на пятой двери - не только стайлинг, но и вынужденная мера, так как дополнительный топливный бак объёмом 53 литра размещён под полом багажника. Объём основного - 80 литров. Заявленный запас хода на одной заправке - 1100 км.

Отдача трёхлитрового V6 увеличена до 354 л.с. (500 Нм), он агрегатирован 9-ступенчатым "автоматом". По умолчанию внедорожник укомплектован системой полного привода с блокировкой переднего и заднего дифференциалов.

В октябре в России могут начаться продажи Tank 700.