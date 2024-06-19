Минздрав не поддержал запрет на вождение авто людям старше 70 лет

Предложение о запрете вождения автомобиля людям старше 70 лет не проработано. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова.

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«Предложение не выглядит проработанным — человек может управлять автомобилем, если состояние его здоровья позволяет делать это безопасно для него самого и других участников движения, оценку этого состояния проводит специальная медицинская комиссия, все требования четко регламентированы», — пояснил Кузнецов.



До этого в МВД РФ обратились участники движения «Ветераны России» с предложением запретить водить автомобиль людям старше 70 лет.

В организации считают, что с возрастом у людей часто ухудшаются слух и зрение, замедляется реакция, что может привести к повышенной опасности на дороге. Поэтому необходимо, чтобы водители в возрасте проходили внеочередные, более строгие медицинские осмотры. В случае успешного прохождения медицинской комиссии водителям старше определенного возраста права будут выдаваться не на 10 лет, как обычно, а на более короткий срок, например на пять лет и менее.

Участники движения предложили МВД РФ выдавать права только людям с 18 до 70 лет.

Также, ранее, глава группы по защите от фишинга компании F.A.C.C.T. Иван Лебедев заявил, что в сети значительно выросло количество ресурсов, направленных на обман россиян, которые хотели бы незаконно получить водительские права.

По его словам, на подобных ресурсах предлагают оставить заявку на получение водительского удостоверения — для этого нужно указать свои личные данные, в том числе загрузить копию паспорта. Затем пользователю обещают перезвонить, однако по итогу с ним никто не связывается. Злоумышленники же используют данные «клиента» для последующих мошеннических схем.