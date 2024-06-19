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Минздрав не поддержал запрет на вождение авто людям старше 70 лет

Предложение о запрете вождения автомобиля людям старше 70 лет не проработано. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова.

Минздрав не поддержал запрет на вождение авто людям старше 70 лет
© Газета.ру
«Предложение не выглядит проработанным — человек может управлять автомобилем, если состояние его здоровья позволяет делать это безопасно для него самого и других участников движения, оценку этого состояния проводит специальная медицинская комиссия, все требования четко регламентированы», — пояснил Кузнецов.

До этого в МВД РФ обратились участники движения «Ветераны России» с предложением запретить водить автомобиль людям старше 70 лет.

В организации считают, что с возрастом у людей часто ухудшаются слух и зрение, замедляется реакция, что может привести к повышенной опасности на дороге. Поэтому необходимо, чтобы водители в возрасте проходили внеочередные, более строгие медицинские осмотры. В случае успешного прохождения медицинской комиссии водителям старше определенного возраста права будут выдаваться не на 10 лет, как обычно, а на более короткий срок, например на пять лет и менее.

Участники движения предложили МВД РФ выдавать права только людям с 18 до 70 лет.

Также, ранее, глава группы по защите от фишинга компании F.A.C.C.T. Иван Лебедев заявил, что в сети значительно выросло количество ресурсов, направленных на обман россиян, которые хотели бы незаконно получить водительские права.

По его словам, на подобных ресурсах предлагают оставить заявку на получение водительского удостоверения — для этого нужно указать свои личные данные, в том числе загрузить копию паспорта. Затем пользователю обещают перезвонить, однако по итогу с ним никто не связывается. Злоумышленники же используют данные «клиента» для последующих мошеннических схем.