В Польше начали собирать дешевые китайские электромобили

В рамках совместного предприятия с фирмой Leapmotor на конвейер завода концерна Stellantis в городе Тыхы встал батарейный хэтчбек T03. Сборка машин осуществляется крупноузловым методом, причем детали для электрокара будут поставлять из Китая, несмотря на повышение таможенных пошлин. В будущем на этой же площадке наладят производство еще двух моделей, среди которых кроссовер A12, пишет издание Reuters.

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Leapmotor T03 является самой дешевой моделью китайской марки. В зависимости от версии запас хода электрического хэтчбека составляет от 200 до 400 километров. На родине прибрести электрокар можно за 49 900—69 900 юаней (примерно от 605 000 до 850 000 рублей по текущему курсу).

На первом этапе бюджетные электромобили собирают в тестовом режиме. К серийному производству польский автозавод приступит в сентябре. В 2025 году на предприятие наладят производство компонентов для кроссовера A12, который пока не представили даже в Китае. При этом сборку паркетника C10 локализовывать пока не планируют, поскольку машины можно привозить из Китая и продавать по цене, которая компенсирует все расходы.

В конце мая стало известно, что на калужском заводе будут выпускать кроссоверы Citroen C5 Aircross. Комплектующие для модели будут поставлять в Россию из Китая.