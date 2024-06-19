АвтоВАЗ угощает рабочих мороженым

Руководство АвтоВАЗа в жаркую погоду угощает сотрудников мороженым. Об этом сообщил Telegram-канал «Тольятти».

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При этом информации о том, какое количество продукции выдают работникам бесплатно, нет. В публикации прикреплен снимок, на котором работник в руках держит мороженое.

Ранее пресс-служба автокомпании сообщила, что в 2023 году средняя зарплата по всему персоналу АвтоВАЗа увеличилась на 40,5%, до 71,7 тыс. рублей, а по основным рабочим — на 57,1%, до 74,4 тыс. рублей. Как стало известно, в 2024 году компания готовится к проведению индексации зарплат раньше запланированного срока. Председатель профсоюзной организации предприятия Сергей Зайцев отмечал, что опережающая индексация необходима для дальнейшего комплектования коллектива автозавода в условиях роста плана производства машин до 500 тыс. шт. в текущем году.

Также ранее АвтоВАЗ» сообщил о запуске программы промышленного туризма, в рамках которой гости смогут посетить музей предприятия, прессовое производство, линию сварки и лично принять участие в тестировании новых автомобилей.