Обновленный Chery Tiggo 7 Pro Max сфотографирован у дилеров

То, что в до конца лета в продажу поступит Tiggo 7 Pro Max в новом дизайне, в представительстве Chery подтвердили, однако ни цен, ни даты продаж в компании не назвали. По всей видимости, долго новинку ждать не придется: ее уже сфотографировали в одном из автосалонов. Ожидается, что посвежевший Tiggo 7 Pro Max окажется чуть дороже актуального кроссовера, который, к слову, остается самой популярной моделью марки в России.

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Несколькими днями ранее Chery опубликовала затемненный тизер обновленного Tiggo 7 Pro Max, однако по нему было сложно судить об изменениях, которые произошли в экстерьере автомобиля. Теперь же стало очевидно, что дизайн выполнен в стиле гибридного Tiggo 7 Pro Plug-in Hybrid — у кроссоверов схожее оформление оптики и радиаторной решетки.

Интерьер же привели в соответствие с Tiggo 7 Plus, который продается в Китае: единая консоль, объединяющая цифровую приборку и тачскрин мультимедийной системы, селектор коробки передач с декоративной прозрачной вставкой «под хрусталь» и сенсорные клавиши, которые пришли на смену физическим кнопкам.

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Официально подтверждено, что обновленный Tiggo 7 Pro Max предложат в шести комплектациях (Active, Active AWD, Prime, Prime AWD, Ultra и Ultra AWD) и в двух модификациях — с передним и полным приводом. Прежней останется связка мотора 1.6 и семиступенчатого «робота». Отдача двигателя составляет все те же 150 лошадиных сил, работает он на бензине АИ-92 и потребляет в смешанном цикле 7,7 литра на 100 километров. Разгон с места до «сотни» у обновленного Tiggo 7 Pro Max занимает те же 9,7 либо 9,8 секунды (в зависимости от типа привода), что и у актуального кроссовера.

По информации телеграм-канала Tagaz, ресталийнговые кроссоверы уже поступили к нескольким московским дилерам, а также появились в Казани — там в один из салонов привезли пять таких машин, но продавец пока не знает цен и даты запуска продаж.

Что касается дореформенного Сhery Tiggo 7 Pro Max, то по состоянию на середину июня он стоит 2 720 000−3 050 000 рублей в зависимости от уровня оснащения (без учета скидок).