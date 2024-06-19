Zeekr запретит продавать свои автомобили россиянам

Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», китайский производитель премиальных электрокаров разослал директиву, которая обязывает китайских поставщиков прекратить поставки сотрудничество с российскими партнёрами уже с 30 июня.

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Подробностей содержания документа пока нет, как информации о том, что грозит тем, кто продолжит работать с нашей стороной.

О том, что Zeekr, входящий в корпорацию Geely, вводит ограничения, рассказал основатель автомобильного аукциона CarClick.ru Сергей Пиголкин. Он отметил, что российские дилеры, у которых есть свободные деньги, сейчас будут размещать большое количество заказов на очень популярные в нашей стране машины, чтобы всколыхнуть продажи.

Подобную практику запрета ввели уже многие китайские бренды, например Voyah, но, в отличие от Zeekr, она представлена в России, и такая мера выглядит логичной в борьбе с неофициальными поставщиками.

Причины подобного поведения Zeekr пока не понятны, но многие эксперты связывают его с риском вторичных санкций, которых очень боится руководство головной компании, владеющей нескольким известными брендами, в числе которых Volvo, Lotus и Smart.

Есть и ещё одна версия, по которой подобные рестрикции призваны стимулировать продажи через белорусских дилеров, к которым «Зикры» поступают официально, но пока подробной информации нет.