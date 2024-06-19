Названы сроки запуска нового кроссовера "Москвич 8"

В интервью порталу "Автовзгляд" коммерческий директор завода "Москвич" Максим Златокрылец рассказал, когда планируется запуск большого семейного кроссовера "Москвич 8".

© Российская Газета

"Производство и продажи кроссовера "Москвич 8" мы планируем начать примерно в октябре-ноябре этого года. Тогда же объявим и цены", - сказал топ-менеджер.



Серийная версия "Москвич 8" была продемонстрирована в мае 2024 года. Габариты модели: 4825 х 1870 х 1758 мм, размер колесной базы - 2830 мм. Тогда автопроизводитель сообщил, что новинка будет представлена на рынке исключительно с 7-местным салоном.

Силовой агрегат также известен: связка турбомотора 1.5 литра мощностью 174 л.с. и 7-ступенчатого робота с двойным сцеплением, привод - передний.

Ранее "РГ" рассказывала о том, сколько может стоить "Москвич 8" и о его потенциальных конкурентах.