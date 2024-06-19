У Lada Vesta выявили проблему с программным обеспечением

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» начал еще одну сервисную кампанию, которая затронет обновленные автомобили Lada Vesta. Об этом сообщает портал «Лада. Онлайн».

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«АвтоВАЗ проводит очередную сервисную кампанию, на семействе Lada Vesta NG (новое поколение) обновляют программное обеспечение (ПО) контроллера системы управления двигателем (КСУД)», — говорится в сообщении.



Отмечается, что в случае обращения владельца новой Vesta в дилерский центр специалисты автоцентра проверят версии ПО КСУД и в случае необходимости обновят его до актуальной версии. Кроме того, в разъеме КСУД специалисты переставят пины.

До этого стало известно, что в России пройдет отзывная кампания в отношении 3,9 тыс. автомобилей Toyota Land Cruiser 300 и Lexus LX, которые могут самопроизвольно двигаться при переводе рычага трансмиссии в нейтральное положение. Из-за особенностей конструкции одного из дисков тормозной муфты при переводе трансмиссии в нейтральное положение диски не сразу выходят из зацепления с пластинами и часть крутящего момента продолжает передаваться на колеса.

Официальный представитель Toyota в России известит владельцев о необходимости перекалибровки блока управления автоматической трансмиссией.