Премиальный «китаец» с запасом хода 530 км появится в продаже в России уже летом

Компания Exlantix, входящая в китайский концерн Chery, планирует открыть продажи электрических седанов ES летом текущего года, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

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Exlantix ES станет первой моделью нового бренда на рынке РФ. Электромобиль будет доступен с литий-ионной 800-вольтовой батареей емкостью 82 кВт·ч. Запас хода на одной зарядке равен 530 км. Седан имеет разъем CCS2 Combo и поддерживает использование зарядных станций типа Fast Charge и Ultra Charge.

Восполнить заряд с 30 до 80% можно за 15 минут. Модель Exlantix ES презентовали в Москве в рамках международной выставки и форума «Renwex. Энергосбережение, зеленая энергетика и электротранспорт» в «Экспоцентре». Ранее «За рулем» сообщал, что привычный недорогой «японец» вернулся в Россию по приятной цене.