Автомобили Mercedes-Benz научатся автоматически менять полосу движения

Функция Automatic Lane Change появится на 15 моделей в 33 европейских странах, причем активировать её можно будет обновлением прошивки. Система сможет работать на скоростях 80—140 километров в час, но только на определенных магистралях. Электроника сама даст команду на смену полосы для обгона и вернёт машину назад после завершения маневра, а также поможет не пропустить нужный съезд или развязку.

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Список ассистирующих систем «Мерседесов», выпущенных не раньше января 2023 года, пополнится функцией автоматической смены полосы (Automatic Lane Change, ALC). В общей сложности её получат 15 моделей в 33 странах, причем систему можно будет активировать на уже проданных машинах через обновление прошивки. С сентября новшеством смогут воспользоваться владельцы Mercedes-Benz C-Class, E-Class, S-Class, GLC, CLE, EQE, EQS, EQS SUV, а также EQE SUV — по подсчетам компании, это около 200 тысяч автомобилей.

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Работа функции Automatic Lane Change зависит от двух активных помощников — Active Steering Assist и Active Distance Assist Distronic. При активном круиз-контроле электроника сама сменит полосу для обгона впереди идущей машины, а если проложен маршрут в навигации, то автомобиль заранее перестроится перед нужной развязкой или съездом.

Автоматическая смена полосы доступна на скоростях 80—140 километров в час и только на определённых магистралях с хорошо читаемой разметкой. А поскольку это не полноценный автопилот, а всего лишь система Level 2, водитель должен всегда следить за дорогой.

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Автоматизированная система управления третьего уровня автономности, которую Mercedes-Benz сертифицировала в Германии и США, менее требовательна к человеку, но и работает только на определенных участках хайвеев и в пределах одной полосы. Обязательные условия: плотный трафик, скорость не выше 64 километров в час, отсутствие поблизости машин экстренных служб, чтобы было светлое время суток, хорошая погода и по маршруту отсутствовали развязки.

Система получает данные от сенсоров комплекса помощи водителю, лидара в решётке радиатора, камер, микрофонов и даже датчика влажности дороги. В следующих моделях немцы начнут использовать другой автопилот — на базе технологий китайского стартапа Momenta.