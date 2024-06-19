Электрический Porsche 718 будет построен на платформе SSP от Volkswagen
Porsche планирует представить полностью электрическую версию своих моделей 718 (Boxter/Cayman) к концу 2024 года, а продажи начнутся в 2025 году. По информации от американского дистрибьютора Porsche, производство текущей бензиновой версии прекратится в октябре 2025 года, после чего она будет заменена новой электрической моделью.
Хотя официальные изображения нового электрического 718 еще не были опубликованы, шпионские снимки указывают на то, что Porsche работает над дизайном, схожим с Taycan, но с более короткой базой и тканевым верхом. Фары и линия крыши также напоминают Taycan, придающие модели изящный вид фастбэка. Задняя часть автомобиля будет иметь плоскую, закругленную форму с опцией добавления нового аэродинамического комплекта и электрически регулируемого спойлера. В салоне 718 появится большая LCD-панель и центральный экран, создающие эффект непрерывного дисплея, заменяющие традиционные приборные панели. Электрический 718 будет построен на платформе SSP от Volkswagen, пишет 32CARS.RU.
Предвидится, что будет доступны две версии: базовая с задним приводом мощностью около 408 л.с. и более мощная версия с полным приводом мощностью 639 л.с. Батарея предположительно будет располагаться между передними и задними осями для идеального баланса веса.