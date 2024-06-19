Электрический Porsche 718 будет построен на платформе SSP от Volkswagen

Porsche планирует представить полностью электрическую версию своих моделей 718 (Boxter/Cayman) к концу 2024 года, а продажи начнутся в 2025 году. По информации от американского дистрибьютора Porsche, производство текущей бензиновой версии прекратится в октябре 2025 года, после чего она будет заменена новой электрической моделью.

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Хотя официальные изображения нового электрического 718 еще не были опубликованы, шпионские снимки указывают на то, что Porsche работает над дизайном, схожим с Taycan, но с более короткой базой и тканевым верхом. Фары и линия крыши также напоминают Taycan, придающие модели изящный вид фастбэка. Задняя часть автомобиля будет иметь плоскую, закругленную форму с опцией добавления нового аэродинамического комплекта и электрически регулируемого спойлера. В салоне 718 появится большая LCD-панель и центральный экран, создающие эффект непрерывного дисплея, заменяющие традиционные приборные панели. Электрический 718 будет построен на платформе SSP от Volkswagen, пишет 32CARS.RU.

Предвидится, что будет доступны две версии: базовая с задним приводом мощностью около 408 л.с. и более мощная версия с полным приводом мощностью 639 л.с. Батарея предположительно будет располагаться между передними и задними осями для идеального баланса веса.