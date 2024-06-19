Дебютировал новый электрокар Citroen e-C3 Aircross.

Citroen раскрыла детали своего новейшего электрического автомобиля, e-C3 Aircross, который можно рассматривать как удлиненную версию e-C3 или как альтернативу Opel Frontera под брендом Citroen. С длиной в 4,39 метра, e-C3 Aircross почти достигает размеров компактного SUV и предлагается по начальной цене в 26,490 евро. Однако модель доступна только в пятидверной конфигурации, в то время как семиместные варианты оставлены для моделей с двигателем внутреннего сгорания, пишет SPEEDME.RU.

© citroen.fr

Citroen называет этот автомобиль то компактным SUV, то B-SUV, что кажется противоречивым, поскольку B-SUV обычно относится к категории малых внедорожников. Такая классификация объясняется размерами автомобиля, который технически основан на платформе малолитражных автомобилей, аналогично Citroen e-C4. На техническом уровне, как и e-C3, а также такие модели как Fiat Grande Punto и Opel Frontera, e-C3 Aircross базируется на платформе Smart Car.

Привод осуществляется благодаря 83-киловаттному (112-сильному) мотору, питающемуся от аккумулятора на 44 кВтч с химией литий-железо-фосфат (LFP), что обеспечивает пробег до 300 км по стандарту WLTP. В 2025 году ожидается выпуск модификации с новым типом аккумулятора, увеличивающей дальность хода до 400 км.

Стандартная зарядка осуществляется мощностью 7 кВт, что позволяет зарядить аккумулятор с 20 до 80% за примерно 4 часа 10 минут. Опционально доступен трехфазный 11-кВт бортовой зарядник, сокращающий время зарядки до 2 часов 50 минут, и возможность быстрой зарядки до 100 кВт, что позволяет дозарядить аккумулятор с 20 до 80% за 26 минут.

Интерьер e-C3 Aircross в базовой комплектации You оборудован креплением для смартфона, тогда как в более продвинутой комплектации Max установлен 10,25-дюймовый тачскрин. Приборная панель включает в себя небольшой дисплей, ошибочно названный производителем «проекционным дисплеем». Руль имеет компактную и скошенную форму, что обеспечивает лучшую видимость дисплеев. В список стандартного оборудования входят кондиционер, система предотвращения столкновений, активный ассистент по удержанию в полосе движения, круиз-контроль, система распознавания дорожных знаков, парковочные датчики сзади, регулируемое по высоте водительское сиденье, электрические стеклоподъемники спереди, складываемые задние сиденья, светодиодные фары и 16-дюймовые колеса.

Версия Max дополнительно оснащена 10,25-дюймовым тачскрином с навигацией и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, 17-дюймовыми легкосплавными колесами, светодиодными задними фонарями, двухцветной окраской кузова, беспроводной зарядкой для смартфонов, улучшенными комфортными сиденьями и парковочными датчиками спереди. Предлагается в шести цветах: черный, серый, красный, синий, белый и зеленый.