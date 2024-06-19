В России скоро презентуют новый кроссовер Hongqi

Интерес марки к нашему рынку понятен, ведь после ухода европейских и азиатских марок, в сегменте дорогих автомобилей образовался если не вакуум, то заметный заметный провал. Новый кроссовер отличает не только самобытный дизайн, но и высокий уровень оснащения, которым всегда славились автомобили марки. Полный привод тоже будет.

© Hongqi

Длина HS3 составляет 4655 мм, при колёсной базе 2770 мм, а в качестве силовых агрегатов выступают два турбомотора, объёмом 1,5 и 2 литра. Первый выдаёт 167 л.с. и 258 Нм момента.

Автомобиль с таким двигателем доступен на китайском рынке только с передним приводом и 7-ступенчатой роботизированной КП. В стандартное оснащение входит система помощи водителю, панорамная крыша, светодиодные фары и фоновая подсветка салона, который в базовом варианте отделан экокожей. Мультимедийная система с 8 динамиками получила 12,3-дюймовый монитор.

© Hongqi

Мощность 2-литрового мотора равняется 250 л.с., а крутящего момента здесь уже 380 Нм. С таким мотором агрегатируется 8-диапазонная АКП, а привод может быть только полным. Список оснащения включает в себя и натуральную кожу в отделке, и подогрев и вентиляцию сидений, а также 10 динамиков аудиосистемы, беспрводную зарядку мощностью 40 Вт, и продвинутую систему помощи водителю.

Обе модификации оснащаются системой выбора режимов движения, но на двухлитровой версии их 5, в отличие от базовой, где их всего 3.

В модельном ряду Hongqi HS3 — самый доступный. У себя на родине он стоит в 1,85 млн в пересчёте на рубли.