Land Rover Freelander возродится как электрокар для Китая

Компактный кроссовер, который сняли с производства в 2015 году, вернется. Но это будет совсем другая модель, а вернее линейка или даже бренд, созданный совместным предприятием Chery Jaguar Land Rover (CJLR). Первенцем будет электрокар на китайской архитектуре. Его будут собирать в Китае и на первых порах продавать только там, но в перспективе бренд выйдет на другие мировые рынки.

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Freelander будет позиционироваться как бренд с «расширенным портфолио электромобилей», который будет существовать отдельно от линеек Chery и Land Rover. Разработкой займутся в равных долях сотрудники обеих компаний, причем касается это и дизайна. Войдут ли в линейку только кроссоверы, пока неясно.

Собирать британо-китайские «Фрилендеры» будут в Чаншу на востоке Китая, где расположено совместное предприятие партнеров. Оно работает уже 12 лет и выпускает Land Rover Discovery Sport, Range Rover Evoque и Jaguar E-Pace, а также «длинные» седаны Jaguar XF и XE.

Продажу организуют через отдельную дилерскую сеть в Китае. Сроки запуска нового бренда пока не называются.

Оригинальный Freelander дебютировал в 1997 году и был доступен в трех- и пятидневном вариантах. В 2006-м модель сменила поколение, а в 2015 году покинула конвейер, освободив в модельном ряду место для Land Rover Discovery Sport.

Неделю назад стало известно, что автомобили Jaguar Land Rover перейдут на китайские агрегаты Exeed. В частности, британцы позаимствуют у китайцев платформы E0X Pure Electric и M3X Super Hybrid, которые помогут в электрификации линейки.