Jaguar Land Rover возвращается на китайский рынок

Десять лет после того как было прекращено производство модели Freelander, Jaguar Land Rover возвращает этот внедорожник на рынок, теперь как электрический автомобиль, который будет производиться и продаваться в Китае.

В среду компании Jaguar Land Rover и китайская Chery Automobile объявили о подписании письма о намерениях, которое предусматривает лицензирование бренда Freelander для запуска новой серии электромобилей. Производство электрического Freelander станет частью стратегии материнской компании Tata Motors, направленной на увеличение прибыльности её подразделения электрических транспортных средств,пишет SPEEDME.RU.

Новый Freelander будет собираться в городе Чанчжоу и сначала поступит в продажу на китайском рынке, с перспективой последующего экспорта. Существующее с 2012 года совместное предприятие CJLR продолжит выпускать и бензиновые модели автомобилей. Компании пока не раскрыли конкретные сроки начала производства нового Freelander.