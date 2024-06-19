Не последний Wrangler:Jeep пересмотрела свои планы

<p>Многие покупатели, которые выложили крупные суммы за последний <strong>Jeep Wrangler 392 Final Edition </strong>2024 года, могут быть разочарованы. Компания <strong>Jeep</strong> анонсировала возвращение модели в 2025 году. Такой ход может стать неожиданным поворотом для клиентов, особенно для тех, кто заплатил дополнительные $10 000 за уникальность. Это решение может вызвать недовольство и потенциальные судебные иски, подобно ситуации с <strong>Dodge Durango Hellcat</strong>.</p><p>Тем не менее, <strong>Jeep</strong> старается увидеть в этом положительные моменты, объясняя решение «высоким спросом». Директор <strong>Jeep</strong> Билл Пеффер подтвердил эту информацию, говоря: «Когда в марте стало ясно, что <strong>Jeep Wrangler 392</strong> снимают с производства, отклики и обсуждения показали, что наше сообщество не готово прощаться с моделью <strong>V8</strong>. <strong>Jeep</strong> прислушался к этому и решил продолжить выпуск <strong>392 Final Edition </strong>на 2025 год», пишет <a href="https://speedme.ru/posts/id-66905-ne-poslednij-finalnyj-wrangler-jeep-peresmotrel-svoi-plany?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop" target="_blank" rel="noopener">SPEEDME.RU.</a></p><p>Компания пока не раскрыла все детали о внедорожнике, но указала, что он сохранит большинство функций стандартной комплектации 2024 года. В оснащение входят лебедка <strong>Warn,</strong> укрепленные защитные пороги и полудюймовый лифт подвески. <strong>Jeep Wrangler 392 Final Edition</strong> также оборудован 17-дюймовыми колесами с возможностью установки бедлоков и 35-дюймовыми внедорожными шинами <strong>BFGoodrich.</strong> Среди прочего, в автомобиле есть система отключения переднего стабилизатора и мосты <strong>Dana 44</strong> с электронными блокировками дифференциалов <strong>Tru-Lok</strong>.</p><p>Интерьер укомплектован чёрными кожаными сиденьями <strong>Nappa</strong> и монограммированным рычагом переключения передач. В салоне также есть декоративная табличка на задней двери и раскладной столик от <strong>Mopar.</strong> Под капотом разместился 6,4-литровый двигатель <strong>HEMI V8</strong> с мощностью 470 л.с. и крутящим моментом 637 Нм, что позволяет автомобилю разгоняться до 96 км/ч за 4,5 секунды.</p><p>Цены пока не объявлены, но прием заказов начнется этой осенью, а производство — в начале 2025 года. <strong>Jeep</strong> также отметила, что защитная решетка <strong>Mopar</strong> и набор инструментов из 83 предметов останутся эксклюзивом модели 2024 года.</p>