Lada Niva можно купить в России дешевле Lada Granta

Несмотря на то, что «Гранта» в комплектации Classic считается самой бюджетной моделью концерна, на практике дела обстоят иначе. Во многих городах самым доступной машиной АвтоВАЗа оказалась Niva Legend в исполнении Classic'24, которую можно купить за 981 000 рублей. В тех же регионах стоимость Lada Granta превышает миллион рублей.

Минимальная стоимость Lada Niva Legend в Самаре составляет 971 000 рублей, цены на Granta начинается от 1 006 000 рублей. Аналогичная ситуация сложилась в Краснодаре, где внедорожник доступен за 981 0000 рублей, и в Саратове, где модель занимает первые четыре места среди самых дешевых автомобилей.

Кроме того, внедорожники оказались доступнее в Ижевске, Астрахани, Уфе и Нижнем Новгороде. В Москве Niva Legend в версии Classic'24 можно купить за те же 981 000 рублей. В то же время в Зеленограде продают Granta в комплектации Classic'23 за 930 000 рублей.

В начале июня компания АвтоВАЗ повысила стоимость некоторых комплектаций Lada Granta. Подорожали бюджетники, оборудованные автоматической трансмиссией Jatco.