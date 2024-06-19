Представлен интерьер нового космического корабля Geely Galaxy Starship

19 июня компания Geely представила официальные изображения интерьера своего нового флагманского внедорожника Galaxy Starship.Дизайн кокпита направлен на создание домашней атмосферы, перенося элементы уюта в автомобильное пространство. Geely Galaxy Starship впервые был представлен в виде прототипа на Пекинском автосалоне 2024 года. Модель разработана на новой электрической платформе GEA (Geely Electric Architecture), поддерживающей различные типы силовых установок, включая BEV, EREV и PHEV, и оснащена комплексной электроприводной системой 11-в-1.

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Дизайн внедорожника отличается такими элементами, как трехспицевые контрастные диски, закрытая передняя часть, скрытые дверные ручки и задние двери, которые открываются как в стороны, так и вверх. Оснащение Geely Galaxy Starship включает передовые технологии бренда, например, систему Galaxy AI Digital Elf и AI Digital Chassis, включающую доменный контроллер, систему управления рулевым колесом по проводам, моторы, установленные в колесах, а также функции интеллектуального вождения и масштабные AI модели,пишет 32CARS.RU.

Интерьер автомобиля выполнен в высокотехнологичном стиле с использованием тканевых обивок, элементов под древесину и хромированных деталей. Центральная консоль оборудована большим трапециевидным экраном и дополнительным мультимедийным дисплеем, расположенным на приборной панели. Вентиляционные отверстия кондиционера скрыты, а двухспицевое рулевое колесо оснащено сенсорными кнопками и круговым уровнемером.

Салон внедорожника предлагает трехрядное пятиместное расположение сидений с множеством сенсорных панелей, которые позволяют управлять функциями дверей и другими системами. Второй ряд представлен независимыми креслами, а третий ряд выполнен в виде дивана, обеспечивая приватное пространство для отдыха. Сиденья можно вращать и управлять ими голосом благодаря интеграции искусственного интеллекта, что добавляет комфорта при использовании функций перемещения и раскладывания в горизонтальное положение.