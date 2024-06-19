Kia выпускает новый пикап Tasman

Одно из самых ожидаемых событий от Kia в ближайшее время — запуск пикапа Tasman, который может стать фундаментом для развития новой серии моделей, включая внедорожник. Австралийское представительство Kia уже обратилось в головной офис в Южной Корее с предложением о разработке такой «закрытой версии». Целью является создание конкурента для автомобилей, таких как Toyota SW4 и Ford Everest, в то время как сам пикап планируется позиционировать в качестве конкурента для Hilux и Ranger.

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На данный момент официального ответа от головного офиса не последовало, но технически создание нового внедорожника не представляет сложности. Можно использовать уже существующую платформу Tasman, включая её рамное шасси, которое обеспечивает высокую надежность и устойчивость. Основным изменением будет переход от рессор к витым пружинам, что является общепринятым решением у большинства аналогичных моделей,пишет 32CARS.RU.

Двигатель для внедорожника, вероятно, будет таким же, как у Tasman — 2.2-литровый турбодизельный двигатель CRDi, который уже используется в других моделях группы Hyundai-Kia, таких как Santa Fe и Sorento. Самая мощная версия этого двигателя выдает 200 лошадиных сил. Трансмиссия может быть как ручной, так и автоматической, возможно 8-ступенчатой. Интерьер нового внедорожника будет схож с пикапом Tasman и включит современное оснащение с интегрированными дисплеями. В пикапе Tasman центральная консоль расположена высоко с множеством отсеков для хранения, а селектор передач находится на рулевой колонке.

Современные системы безопасности и помощь водителю также войдут в стандартную комплектацию. Основные рынки для нового внедорожника будут те же, что и для пикапа Tasman, включая Океанию, Азию, Латинскую Америку, Ближний Восток и Африку, где сохраняется стабильный спрос на практичные автомобили, созданные на базе пикапов.