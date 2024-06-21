В России подешевели автомобили BAIC

Китайский производитель скорректировал стоимость своих машин на российском рынке. Изменения коснулись всего модельного ряда марки, но относятся только к технике 2023 года выпуска. Об этом стало известно экспертам Quto.ru в ходе регулярного мониторинга стоимости новых автомобилей в России.

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Отмечается, что в компании заменили прямую скидку на программу «Baic промо», в результате чего машины 2023 модельного года стали дешевле на 100 тысяч рублей. При этом во всех случаях особые условия при покупке машин в кредит указаны отдельно.

Так, если ранее на седан U5 Plus стоимостью от 2 045 000 рублей действовала скидка в размере 150 тысяч рублей, то новая программа позволяет сэкономить 250 тысяч рублей. Аналогичная выгода действует при покупке кроссовера X35 стоимостью от 2 200 000 рублей.

Акция на вседорожник X55 предполагает экономию до 350 тысяч рублей при приобретении автомобиля стоимостью от 2 950 000 рублей, а X7 (от 3 100 000 рублей) — до 400 тысяч рублей.

Стоит отметить, что единственной моделью, на которую раньше нельзя было получить скидку, стал внедорожник BAIC BJ40 Plus, цены на который стартуют с отметки 4 350 000 рублей. При этом выгода в размере 550 тысяч рублей действует только при покупке вездехода в топовой комплектации Flagship с 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 218 сил.