Дилеры опровергли запрет на поставки Zeekr в Россию

Российский дилер «Авилон Электо» сообщил, что не владеет данными о появлении запрета на поставки электромобилей Zeekr в нашу страну со стороны концерна Geely. Помимо этого, основной канал поставок идёт не через китайских официалов, а через физлиц, и отследить их практически невозможно. Так что россияне вряд ли останутся без электрокаров.

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Продукцию «дочки» Geely — компании Zeekr — ввозят на российский рынок неофициально, их завозят крупные дилерские холдинги.

Однако, по словам главы департамента продаж компании «Рольф» Николая Иванова, сегодня основные поставки идут через физлиц и ограничить этот канал поставок практически невозможно. Более действенным методом на сегодняшний день является запрет со стороны Минпромторга РФ на ввоз электромобилей и гибридов по схеме параллельного импорта юрлицами.

Напомним, ранее сообщалось, что руководство Geely запретило своим дилерам в Китае экспортировать машины Zeekr в Россию. При этом не уточняется, какие санкции грозят нарушителям. Причины же решения, предполагается, кроются в угрозе вторичных санкций, так как производитель намерен активно развиваться на глобальных рынках.

Уточняется, что в период с января по май 2024 года на российском рынке было реализовано более 4 тысяч электрокаров китайского бренда, что больше чем за весь 2023-ий, когда россияне купили 3,7 тысячи машин.