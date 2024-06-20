Президентский лимузин Aurus вызвал интерес у жителей Ханоя

Лимузин Aurus, на котором президент России Владимир Путин приехал на переговоры в президентский дворец во вьетнамском Ханое, вызвал интерес у местных жителей. Об этом сообщает РИА Новости.

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Отмечается, что автомобиль Aurus был припаркован во дворе президентского дворца. Находящиеся рядом вьетнамцы заинтересовались машиной и стали фотографироваться на ее фоне.

Путин прибыл во Вьетнам в рамках официального визита вечером 19 июня. В Ханое российский лидер проведет переговоры со всеми четырьмя представителями вьетнамского руководства. Речь идет о главе государства, генеральном секретаре Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, а также председателях правительства и Национального собрания.

До этого 18 июня Путин прибыл в Пхеньян с официальным визитом. На следующий день глава государства провел переговоры с лидером КНДР, по итогам которых стороны подписали договор о всеобъемлющем партнерстве.