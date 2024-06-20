Представлена новая модель автобуса для дачников

В России была представлена новая модель пригородного автобуса КамАЗ-5222. Об этом сообщает Wroom.ru со ссылкой на пресс-службу КамАЗа.

По предварительным данным, серийный выпуск модели запланирован на 2025 год. Новый автобус КамАЗ-5222 уже показывали осенью прошлого года в ходе выставки в Санкт-Петербурге. Он предназначен для работы на пригородных маршрутах.

«Салон автобуса скомпонован в соответствии со спецификой пригородных маршрутов. Здесь не предусмотрено стоячих мест — только сидячие, для 41 пассажира. Также в салоне есть места для багажа: полки вдоль бортов и площадки над колесными арками», — отмечает портал.



Также модель отличается наличием широких дверей, входа без ступеней и обшивкой кузова из композитных материалов. Автобус получил газовый мотор мощностью 290 л. с., работающий на метане, и шестиступенчатую автоматическую коробку передач.

Ранее сообщалось, что компания «Соллерс» приступила к продажам в России малотоннажного грузовика Sollers Argo с бензиновым двигателем. Подчеркивается, что данная модель доступна для заказа в дилерских центрах. Она оценивается в сумму от 1 млн 659 тыс. рублей.