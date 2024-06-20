«Автодор» призвал водителей не вставать на обочинах

В госкомпании напомнили, что в ряде российских регионов, в том числе в Москве и Подмосковье, 20 июня ожидается резкое ухудшение погодных условий. В частности, в столицу придёт рекордный «мегаливень», не исключено образование смерчей. В связи с этим в ведомстве напомнили водителям о необходимости повысить бдительность.

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Так, во время грозы и дождя видимость значительно ухудшается, так что автомобилистам рекомендовано увеличить дистанцию и выбирать безопасную скорость движения. В случае ливня не лишним будет и вовсе остановиться, но делать этого на обочинах в госкомпании не рекомендуют.

В первую очередь, это касается поездок по скоростным магистралям.

«Если в пути вас застал ливень — его лучше переждать. Плохая видимость — помеха для контроля дорожной ситуации. Но не стойте на обочине! Останавливаться на автомагистралях можно только на специальных площадках отдыха. Во время дождя увеличивайте дистанцию и выбирайте безопасную скорость. Следите за сообщениями на информационных табло», — подчеркнули в «Автодоре».



Ранее россиянам объяснили, куда обращаться за возмещением при затоплении автомобиля во время ливня и кому положена компенсация в этом случае.