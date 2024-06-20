Lada Largus вернулся на рынок. АвтоВАЗ объявил старт продаж

АвтоВАЗ сообщил, что 20 июня 2024 года стартовали продажи Lada Largus ижевской сборки. Цены на пассажирский 5-местный универсал стартуют от 1 660 000 рублей, купить фургон можно начиная от 1 670 000 рублей.

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Lada Largus в базовой комплектации оснащён 8-клапанным мотором мощностью 90 л.с., водительской подушкой безопасности, кондиционером, центральным замком, электростеклоподъёмниками, ABS, системой ЭРА-Глонасс.

За доплату в 45 тысяч рублей Lada Largus получает раздельную складную спинку заднего сиденья и 15-дюймовые легкосплавные диски. С аналогичным набором опций универсал Лада Ларгус доступен со 106-сильным двигателем по цене от 1 735 000 рублей.

Универсалы Lada Largus с 7-местным салоном, а также в версии Cross начнут производить позднее - осенью этого года.

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Старт производства Lada Largus на ижевской площадке АвтоВАЗа состоялся 15 мая. Ранее "РГ" рассмотрела конкурентов вернувшейся модели.