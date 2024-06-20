Названа стоимость электрического Ferrari

Электрический Ferrari может стоить более полумиллиона долларов
Итальянский автопроизводитель Ferrari анонсировал выход своего первого полностью электрического спортивного автомобиля. Его стоимость составит более полумиллиона долларов, сообщает Motor1.com со ссылкой на Reuters.
Речь идет о сумме в 537 000 долларов по текущему обменному курсу. Отмечается, что это первый полностью электрически доступный автомобиль в линейке Ferrari. Так, его привлекательность для поклонников экологически чистых машин и технологий возрастает. Как стало известно, дизайн будет сочетать в себе спортивный стиль и роскошь.
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Ранее компания Ferrari презентовала новый суперкар под названием 12Cilindri, который пришел на смену модели 812 Superfast. Как сообщила пресс-служба производителя, автомобиль будут производить в двух типах кузова — купе и родстер.