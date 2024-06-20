Названа стоимость электрического Ferrari

Итальянский автопроизводитель Ferrari анонсировал выход своего первого полностью электрического спортивного автомобиля. Его стоимость составит более полумиллиона долларов, сообщает Motor1.com со ссылкой на Reuters.

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Речь идет о сумме в 537 000 долларов по текущему обменному курсу. Отмечается, что это первый полностью электрически доступный автомобиль в линейке Ferrari. Так, его привлекательность для поклонников экологически чистых машин и технологий возрастает. Как стало известно, дизайн будет сочетать в себе спортивный стиль и роскошь.

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Ранее компания Ferrari презентовала новый суперкар под названием 12Cilindri, который пришел на смену модели 812 Superfast. Как сообщила пресс-служба производителя, автомобиль будут производить в двух типах кузова — купе и родстер.