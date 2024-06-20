АвтоВАЗ готовит абсолютно новую версию легендарной «Нивы»

«АвтоВАЗ» готовится к серийному производству внедорожника LADA Niva Sport, которое должно стартовать до конца текущего года. Факт подготовки к нему в четверг, 20 июня, подтвердили «Автоновостям дня» в пресс-службе концерна.

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По словам представителя компании, тестовая сборка спортивных «Нив» на мощностях LADA Sport, о которой накануне сообщили инсайдеры из соцсетей — это часть процесса подготовки модели к «серии».

«Стандартный процесс подготовки к серийному производству», — заявил «Автоновостям дня» представитель «АвтоВАЗа».



Напомним, LADA Niva Sport — это спортивная версия классической трехдверной LADA Niva Legend. Её предсерийный экземпляр показали на Фестивале скорости «Жигулевская миля 2024», который проходил на льду Куйбышевского водохранилища в Тольятти с 7 по 11 февраля этого года.

Переделанный «под спорт» внедорожник получил переработанные экстерьер и интерьер, более мощный двигатель и ряд других доработок. В частности, под капотом появился размещенный продольно 16-клапанный 118-сильный двигатель 1,6 от Granta Sport. Чтобы адаптировать его под «Ниву», инженерам пришлось переделать впуск и выпуск, а также установить совсем другие валы

В салоне LADA Niva Sport установили два трансмиссионных рычага, а не три, как у стандартной Niva Legend. Таким образом, в конструкцию автомобиля внедрили единый рычаг для управления раздаточной коробкой и блокировкой дифференциала, применив, по сути, тот же самый механизм, что давно реализован в LADA Niva Travel.

Кроме того, внутри спортивной «Нивы» появились спортивные передние сиденья с развитой боковой поддержкой и логотипами LADA Sport, кожаный руль с перфорированной обивкой обода и декоративные вставки на дверных картах, выполненные из серой алькантары с тонкой красной прострочкой.