Представлена новая версия кроссовера Jetour X70 Plus

В Китае дебютировал новый кроссовер Jetour X70 Plus Champion Edition Max+. Он доступен как в пятиместной, так и в семиместной конфигурации по цене от 128 900 до 131 900 юаней или около 1,4-1,5 млн рублей по курсу.

© Jetour

Новая модель представляет собой среднеразмерный кроссовер длиной 4749 мм, шириной 1900 мм и высотой 1720 мм при колесной базе 2745 мм. Он привлекает внимание своей агрессивной передней частью с массивной решеткой радиатора, объединенными между собой задними фонарями и двумя сдвоенными выхлопными патрубками.

© Jetour

Внутри автомобиля установили мульти-руль, 10,25-дюймовый интеллектуальный двойной ЖК-дисплей и большую панорамную крышу с люком. Передние сиденья имеют электрические регулировки, обогрев и вентиляцию, а отделка в целом выполнена из качественной эко-кожи.

В движение новый Jetour X70 Plus Champion Edition Max+ приводится 1,5-литровым бензиновым турбомотором. Он выдает 156 л.с. и 230 Нм максимального крутящего момента и сочетается с шестиступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением.