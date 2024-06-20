Автомобилисты уверены в скорой отмене льгот для электрокаров

Большая часть владельцев машин с бензиновыми и дизельными двигателями не спешит менять свой транспорт на электрический, так как считают, что в ближайшие годы привилегий для них станет значительно меньше. Об этом говорится в исследовании компании «Ренессанс Страхование», в котором приняли участие более 1200 человек.

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Согласно опросу, только 40% автомобилистов знает о наличии каких-либо льгот для владельцев электромобилей, причём в 74% речь идёт только об освобождении от транспортного налога в ряде российских регионов. Ещё 22% вспомнили про бесплатную парковку, 15% — о субсидиях на приобретение электрокара, а 5% — об отмене платы за проезд по платникам.

Тем не менее, 61% респондентов считает, что владельцы электромобилей не должны иметь никаких преимуществ перед техникой с ДВС, даже несмотря на более высокую стоимость обслуживания.

При этом 30% опрошенных признают, что льготы могут стимулировать спрос на «зелёный» транспорт. Впрочем, ещё 30% уверены, что влияние на окончательное решение о покупке электрокара незначительное, чаще граждане обращают внимание на стоимость определённой модели и расходы на содержание, которые зачастую оказываются значительно выше бензиновых аналогов.

Так, каждый пятый участник исследования обратил внимание на более дорогую страховку ОСАГО и каско.

К слову, более половины респондентов уверены, что через пару лет льгот для владельцев электротранспорта станет заметно меньше. Например, 37% россиян ожидают, что привилегии будут пересмотрены через 3-5 лет, а каждый пятый считает, что льготы начнут отменять через 5-10 лет.