В Россию привезли хетчбэк GAC Aion Y

Одна из московских дилерских компаний привезла китайский хетчбэк по схеме параллельного импорта. Продажи модели линейки Aion на российском рынке стали возможны после регистрации в нашей стране соответствующего товарного знака.

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В наличии модель 2024 года выпуска, пережившая рестайлинг, по цене 2,5 миллиона рублей.

GAC Aion Y имеет переднеприводное шасси со стойками McPherson спереди и полузависимой задней подвеской, переднюю оптику сложной формы, рельефный капот, заглушку вместо решетки радиатора, скрытные дверные ручки и 17-дюймовые колесные диски.

В салоне установлены большой дисплей мультимедийной системы, цифровая приборная панель, а на месте cелектора КПП за рулевым колесом появились подстаканники и беспроводная зарядка для смартфона.

Модель имеет функцию автоматической парковки, камеру заднего вида, электропривод передних кресел, люк на крыше, круиз-контроль. Запас хода GAC Aion Y - 510 километров.