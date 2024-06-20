Мотоциклистов выгонят из междурядья

В Совете Федерации обратились в министерство транспорта России с предложением законодательно закрепить в правилах дорожного движения запрет на передвижение двух транспортных средств в одной полосе движения. По мнению сенатора Айрата Гибатдинова, это положительно скажется на аварийности.

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«Прошу Вас в рамках своей компетенции рассмотреть возможность внесения изменений в постановление правительства РФ "О Правилах дорожного движения" с целью восполнения пробела в ПДД относительно возможности движения нескольких транспортных средств в одном ряду или между ними, а также правил определения интервалов между транспортными средствами в целях защиты добросовестных автовладельцев и мотоциклистов», — говорится в обращении политика.



По его словам, нередко двухколёсный транспорт воспринимается самым опасным как раз из-за этого пробела в законодательстве.

«Пользуясь этим пробелом, мотоциклисты также создают помехи и угрозу безопасности для других участников дорожного движения. Таким образом, видя печальную статистику транспортных происшествий с участием мотоциклов, которая с каждым годом становится выше, мы понимаем, что действительно назревает необходимость законодательного регулирования ПДД», — заявил Гибатдинов.



Ранее в мае стало известно, что тарифы на проезд по платникам пересмотрят для мотоциклистов. Депутаты выдвинули инициативу по снижению стоимости проезда по платным трассам для владельцев мототехники. Как пояснил автор предложения, депутат Леонид Слуцкий, сегодня байкеры платят по одному тарифу с легковыми автомобилями, однако дорогам они наносят значительно меньше вреда, чем легковые автомобили.